Названы открытые для перелетов из России зарубежные страны

За границу летают шесть российских авиакомпаний

Минтранс назвал страны, открытые для перелетов из России. По данным ведомства, рейсы за рубеж выполняют шесть российских авиакомпаний, самолеты которых не могут задержать за границей.

"Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)", – приводит сообщение Минтранса РИА Новости.

Авиакомпании из России выполняют 250 рейсов в неделю в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Попасть за рубеж можно также на лайнерах иностранных авиакомпаний. По данным Минтранса, рейсы в Россию выполняют 29 перевозчиков. Это компании из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии и Ирака. Работают с Россией также перевозчики Турции, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ОАЭ.

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