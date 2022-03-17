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Теракт против российских военных предотвращен в Белоруссии

18:06
  • четверг
  • 17 марта 2022

Задержанным грозит до 20 лет заключения

Теракт против российских военнослужащих предотвратили спецслужбы Белоруссии. Целью злоумышленников были части, дислоцированные в Мозырском районе, на границе с Украиной.

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"Комитетом госбезопасности предотвращен теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", — сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей.

Судя по оперативным кадрам, злоумышленники планировали устроить теракт на железной дороге, похитить оружие у российских солдат и использовать коктейли Молотова. Сообщается, что задержанным может грозить до 20 лет заключения.

Организации, признанные в Белоруссии террористическими, после начала российской операции на Украине обвинили республиканские железные дороги в перевозке военных грузов в интересах Москвы. Члены группировок уничтожали сигнальное оборудование на магистралях и мешали движению. МВД Белоруссии возбудило уголовное дело о теракте, внутренние войска взяли под контроль инфраструктуру Белорусской железной дороги.

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