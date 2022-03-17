ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

18:33
  • четверг
  • 17 марта 2022

Особый акцент был сделан на гуманитарных аспектах

Российская специальная военная операция по защите Донбасса стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили различные аспекты развития ситуации на Украине. Особо остановились лидеры на гуманитарных аспектах.

"Бояться теперь нечего": Путин позвал крупный бизнес в Крым
Путин и Пашинян обсудили контакты Еревана с Баку и Анкарой

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган рассмотрели и вопросы двусторонних отношений. Президенты дали позитивную оценку итогам недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Стороны настроены на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.