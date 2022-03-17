Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Особый акцент был сделан на гуманитарных аспектах

Российская специальная военная операция по защите Донбасса стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили различные аспекты развития ситуации на Украине. Особо остановились лидеры на гуманитарных аспектах.

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган рассмотрели и вопросы двусторонних отношений. Президенты дали позитивную оценку итогам недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Стороны настроены на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

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