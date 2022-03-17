Журналисты "ТВ Центра" помогли женщинам с детьми эвакуироваться из Мариуполя

Их автомобиль журналисты взяли в свою колонну

Бойцы армии ДНР при поддержке российских Вооруженных сил продолжают операцию по освобождению Мариуполя. Сейчас бои идут в самом городе. При этом окопавшиеся там украинские националисты удерживают в заложниках гражданское население, прикрываясь им как живым щитом. Тем не менее, более 30 тысяч жителей города уже удалось эвакуировать.

Несколько кварталов в Центральном районе Мариуполя уже полностью находятся под контролем российских войск и подразделений ДНР. Но уличные бои ещё идут. Разрывы артиллерийских снарядов слышны постоянно. Известно, что националисты укрылись на построенных ещё при Советском Союзе заводах. Толщина стен там достигает полуметра. Подробностей наши военные не сообщают, известна лишь общая ситуация.

Накануне боевики запрещенного в России полка "Азов" распространили в соцсетях видео – якобы российская авиация разбомбила в Мариуполе драмтеатр, в котором прятались мирные жители. В нашем Минобороны назвали это сообщение провокацией. По данным российских военных, радикалы уже несколько дней удерживали людей в здании. Затем сами подорвали театр. Те, кому удалось вырваться из города, это подтверждают.

Информации крайне мало. По некоторым сведениям, бомбоубежище под драмтеатром в Мариуполе выдержало, люди живы, а завалы разбирают.

Из разблокированных районов 30 с лишним тысяч жителей уже смогли выехать в безопасное место, многие выбрали путь в сторону России. Вереница автомобилей растянулась на выезде больше чем на километр.

В Никольском, что в нескольких километрах от Мариуполя, власти ДНР организовали распределительный центр - в местной школе. В первую очередь, горячая еда - сегодня борщ и плов - полевая кухня работает без остановки. Круглосуточно дежурят медики. Всех прибывающих регистрируют.

Это списки людей, которые смогли выбраться из Мариуполя (см. видео). Ежедневно их дополняют новыми фамилиями. В Николаевке нет ни мобильной, ни стационарной связи, поэтому беженцы просят тех, направляется в Донецк и другие города, передать их родным и близким, что они живы.

Российские журналисты не в первый раз и сами вывозят беженцев. На заправке к журналистам подъехала машина, женщины с детьми с конца февраля просидели в подвале и вот теперь едут в Донецк.

Мы вместе с водителем нашей съемочной группы – с позывным "Сказка" - помогаем накачать колеса, заправить машину. Берем в свою колонну, чтобы было проще проехать через блокпосты ДНР с украинскими номерами. И вот наконец всё позади.

"Наши дети в безопасности. Спасибо большое, что провели, людям спасибо, что убежище дали", - говорит Сусанна Капацина. Из Никольского беженцев отправляют в Донецк и Ростов-на-Дону. Всего в ДНР работает три таких центра.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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