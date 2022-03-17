Лукашенко посоветовал Зеленскому соглашаться на условия Москвы

Дальше – только безоговорочная капитуляция

Россия поставила перед собой определенные цели в операции по защите республик Донбасса. И она этих целей обязательно добьется, убежден президент Белоруссии. Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва не доверяет договоренностям с Киевом, и у нее для этого есть все основания.

"В 2014 году огонь прекратили на основании минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось...? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу.

Тем не менее, возможность для прекращения огня на Украине есть – надо подписать договор, который вырабатывается на проходящих в Белоруссии переговоров. Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому воспользоваться моментом, чтобы достойно выйти из создавшегося положения, подписать соглашение с Россией, передает агентство БелТА. По словам белорусского лидера, если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется – дальше речь пойдет только о полной капитуляции.

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