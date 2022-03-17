Воронцовский дворец в Крыму представил новую экспозицию к юбилею музея

Она расскажет посетителям об истории замка

Жемчужина Южного берега Крыма - музей-заповедник Воронцовский дворец - отмечает вековой юбилей. Замок спроектировал британский архитектор Эдвар Блор в стиле английских замков эпохи Тюдоров. Он был родовым поместьем трёх поколений Воронцовых, пережил революцию и Великую Отечественную войну. Дворец пытались передать в курортный фонд, но историческое место удалось сохранить. И по сей день памятник архитектуры остался популярным музеем. К юбилею открылась новая экспозиция, которая подробно рассказывает посетителям об истории замка.

Замок – доминанта южного берега Крыма, а уже давно часть местного ландшафта. И даже пики горной гряды Ай-Петри на фоне исполина – словно огромная тень от башен и дымоходов дворца. Так задумал британский архитектор Эдвард Блор, а реализовали русские мастера. 20 лет они ювелирно обрабатывали местный камень вулканического происхождения и высочайшей плотности, чтобы построить единственный в мире дворец из диабаза.

Резиденция графа Михаила Воронцова - самый известный и необычный памятник архитектуры в Крыму. Его очертания могли бы стать хорошей иллюстрацией для исторических романов. Особенно западная часть и северный фасад, которые напоминают замки английских аристократов эпохи Тюдоров. А вот южная сторона, обращенная к морю, выполнена уже в мавританском стиле. А повторяющаяся шесть раз на арабском фраза "И нет победителя, кроме Аллаха" выполнена так же, как и во дворце Альгамбра в испанской Гранаде.

Во дворце жили три поколения Воронцовых, а после революции эти двери открылись для посетителей. Парадная столовая с изысканными каминами и бильярдная, отделанные деревом, голубая гостиная, китайский кабинет – интерьеры сохранились практически в первозданном виде, а еще тысячи экспонатов. И только чудом готический замок не стал санаторием, как десятки других крымских имений.

"Было в 1924 году знаменитое постановление совнаркома крымской республики о том, что Ливадийский большой и малый дворцы и Воронцовский дворец в качестве музеев не имеют достаточного научно-художественного значения и в силу малости этого значения должны быть переданы в курортный фонд", - рассказал заместитель директора ГБУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Константин Касперович.

Еще одно испытание – Великая Отечественная война. Перед отступлением ялтинские власти планировали сжечь или подорвать дворец. Имение защитил старший научный сотрудник Степан Щеколдин. Он же спас большую часть коллекции во время оккупации. О том, как это было трудно, становится понятно, когда видишь пулевые отверстия в циферблате старейших в России курантов – немцы использовали их как мишень.

"Произведения искусства отсюда не удалось эвакуировать, хотя пытались это сделать. И здесь в музее Степан Григорьевич Щеколдин принял решение развернуть экспозицию. И дворец в Алупке – он, наверное, единственный из прочих остальных на южном берегу Крыма – продолжил работу именно как музей. И немцы посещали этот музей, по некоторым данным, говорят, что они даже платили деньги за входные билеты", - сообщила экскурсовод ГБУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Ольга Кожевникова.

Сегодня в составе музея-заповедника Воронцовский и Александровский дворцы – это одни из самых посещаемых объектов на полуострове. Ежегодно – 800 тысяч туристов, и это не считая тех, кто приходил прогуляться в парке. А еще музей – часть народной дипломатии, даже несмотря на санкции, продолжается работа с европейскими коллегами.

"Приезжал глава регентства королевских архитекторов Великобритании в 19 году на конференцию, Чарльз Хинт, он считает, что Алупкинский наш дворец в творчестве Блора – это его самое гениальное творение, самое яркое, самое красивое. Более того, нас связывает то, что три части документов – чертежей дворца хранятся: одна часть у нас, одна в музее Виктории и Альберта в Великобритании и одна в регентстве королевских архитекторов", - рассказал директор ГБУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Александр Балинченко.

К 100-летнему юбилею музея открылась и новая экспозиция: материалы из фондов, личные архивы сотрудников музея, картины и фотографии в хронологическом порядке расскажут посетителям историю этой жемчужины архитектуры мирового уровня.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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