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ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины

19:44
  • четверг
  • 17 марта 2022

Среди них - установка реактивной системы залпового огня

С начала специальной операции по защите Донбасса уничтожено 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотников, 1393 танков и других боевых машин. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
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Там также сообщили, что в течение дня был сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и пять украинских беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2"

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники", - добавили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны представили доказательства разработки биооружия на Украине. Соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между Пентагоном и украинским Министерством здравоохранения.

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