Россиян предупредили о мошенниках, призывающих закупать лекарства

Минздрав не имеет к этому отношения

Звонки от имени Минздрава с призывами закупать лекарства из-за грядущего дефицита – мошенничество. Министерство здравоохранения не имеет к этому никакого отношения.

"В последнее время россиянам часто звонят от имени Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими", - говорится в Telegram-канале правительственного портала объясняем.рф.

Уточняется, что подобные действия направлены на создание панических настроений в обществе и искусственного волнения на рынке. В сообщении подчеркивается, что ситуация с лекарственным обеспечением в России стране стабильна, российские и зарубежные фармкомпании продолжают поставки.

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