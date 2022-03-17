ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о мошенниках, призывающих закупать лекарства

19:39
  • четверг
  • 17 марта 2022

Минздрав не имеет к этому отношения

Звонки от имени Минздрава с призывами закупать лекарства из-за грядущего дефицита – мошенничество. Министерство здравоохранения не имеет к этому никакого отношения.

Глава Минздрава оценил ситуацию на рынке лекарств
Минздрав отверг риск дефицита инсулина из-за санкций

"В последнее время россиянам часто звонят от имени Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими", - говорится в Telegram-канале правительственного портала объясняем.рф.

Уточняется, что подобные действия направлены на создание панических настроений в обществе и искусственного волнения на рынке. В сообщении подчеркивается, что ситуация с лекарственным обеспечением в России стране стабильна, российские и зарубежные фармкомпании продолжают поставки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.