ВСУ обстреляли детский сад на территории ЛНР

Повреждены также шесть домов и котельная

Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике. Удар пришелся по детскому саду, повреждены также дома мирных жителей и котельная.

"В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск получили повреждения шесть домов, дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", а также котельная №8, вследствие чего без отопления остались 45 домов", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Стаханов. В результате поврежден и обесточен Стахановский завод ферросплавов, передает РИА Новости.

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