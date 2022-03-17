Макрон назвал российскую спецоперацию "ударом тока" для НАТО

Альянс вышел из состояния "смерти мозга"

Президент Франции заявил о реанимации НАТО. По словам Эммануэля Макрона, спецоперация Вооруженных сил России на Украине произвела эффект удара током для альянса, вернув его из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.

"Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации… Однако Россия дала пробуждающий удар током", - заявил Макрон.

Боевые действия, которые начали российские войска на Украине, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, считает французский лидер. По словам Макрона, возвращение условий конфликта, в которых создавалась организация, дало "стратегическое прояснение" для альянса, передает ТАСС.

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