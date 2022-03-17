ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три военных инструктора из США ликвидированы в ДНР

21:04
  • четверг
  • 17 марта 2022

Наемники воевали в составе нацбатальонов

Трое инструкторов из США уничтожены войсками Донецкой народной республики во время боев за освобождение города Марьинка. Народная милиция ДНР ликвидировала опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады, где и нашли иностранное оружие и личные вещи американских наемников.

В ДНР заявили о британских и польских наемниках у линии соприкосновения в Донбассе
Минобороны сообщило о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников

"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщила народная милиция ДНР.

Наемники участвовали в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. В Москве ранее предупредили иностранцев, желающих повоевать на стороне Киева, что их ждет такая же участь, как их "коллег" на Яворовском полигоне. 13 марта высокоточным оружием был уничтожен учебный центр ВСУ в Львовской области, погибли около 180 иностранных наемников, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.