Наемники воевали в составе нацбатальонов

Трое инструкторов из США уничтожены войсками Донецкой народной республики во время боев за освобождение города Марьинка. Народная милиция ДНР ликвидировала опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады, где и нашли иностранное оружие и личные вещи американских наемников.

"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщила народная милиция ДНР.

Наемники участвовали в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. В Москве ранее предупредили иностранцев, желающих повоевать на стороне Киева, что их ждет такая же участь, как их "коллег" на Яворовском полигоне. 13 марта высокоточным оружием был уничтожен учебный центр ВСУ в Львовской области, погибли около 180 иностранных наемников, передает РИА Новости.

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