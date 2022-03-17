ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителям Херсонской области начнут выплачивать пенсии в рублях

21:33
  • четверг
  • 17 марта 2022

В области гуманитарная катастрофа

Тяжелое положение, граничащее с гуманитарной катастрофой, сохраняется в перешедшей под контроль российских военных Херсонской области Украины. Решается вопрос о выплате жителям пенсий и зарплат в российских рублях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крым возобновил экономические отношения с Херсонской областью
Минобороны России: Херсонская область взята под полный контроль

"К сожалению, в ряде населенных пунктов, по крайней мере в приграничных, в Херсонской области гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что … власти занимаются, в том числе, решением вопроса выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях", - цитирует Аксенова "Интерфакс".

Херсонская область с населением более 1 миллиона человек находится на юге Украины. О переходе территории под контроль российских военных сообщил 15 марта  официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсии в российских рублях
Пенсии в российских рублях
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.