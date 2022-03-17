Жителям Херсонской области начнут выплачивать пенсии в рублях

В области гуманитарная катастрофа

Тяжелое положение, граничащее с гуманитарной катастрофой, сохраняется в перешедшей под контроль российских военных Херсонской области Украины. Решается вопрос о выплате жителям пенсий и зарплат в российских рублях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, в ряде населенных пунктов, по крайней мере в приграничных, в Херсонской области гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что … власти занимаются, в том числе, решением вопроса выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях", - цитирует Аксенова "Интерфакс".

Херсонская область с населением более 1 миллиона человек находится на юге Украины. О переходе территории под контроль российских военных сообщил 15 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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