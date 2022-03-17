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Байден рассказал, как ирландцы борются со "смертоносным диктатором" Путиным

21:55
  • четверг
  • 17 марта 2022

Президент США выступил на ежегодном обеде "друзей Ирландии"

Президент США снова забыл об этикете. Джо Байден, произнося речь на ежегодном обеде "друзей Ирландии",  назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "бандитом".

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Байден во время обеда решил отметить вклад ирландцев в противодействие спецоперации России на Украине.

"Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другим народом, выступающим вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", — заявил президент США.

Днем ранее, отвечая на вопрос журналиста, Байден назвал Владимира Путина "военным преступником". Комментируя высказывание американского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин не отвечает на непозволительные заявления о нем американского лидера. Потому что Путин – мудрый политик, напоминает слова Пескова РИА Новости.

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