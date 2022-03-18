США предупредят Китай об ответственности за поддержку России

В пятницу Джо Байден переговорит с Си Цзиньпином

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе телефонного разговора в пятницу глава Белого дома Джо Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях поддержки России.

"Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента России Владимира Путина и защищать международные правила и принципы, которые КНР исповедует", - сказал Блинкен (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что, по мнению Вашингтона, сейчас Пекин движется в "противоположном направлении", отказываясь "осудить эту агрессию".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"