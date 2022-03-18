Япония вводит новые санкции против России

Под ограничения попали частные лица и компании

Министерство иностранных дел Японии сообщило о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине, передает ТАСС.

Под ограничения попали 15 частных лиц, а также девять компаний и организаций. Это, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны страны, "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод".

Санкции подразумевают запрет на проведение финансовых сделок и замораживание активов на территории Японии.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ряд стран во главе с США обвиняют Москву в неспровоцированной агрессии и вводят санкции.

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