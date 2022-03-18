Россия запросит срочное заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

В распоряжение российской стороны попали новые документы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о снятии запроса голосования по проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине.

"Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Небензя, соответствующее письмо будет направлено председательству.

Ранее в Минобороны России рассказали, что США и их союзники пытались создать на Украине биологическое оружие против славянского этноса. При этом в Харькове под руководством Вашингтона реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Кроме того, изучалось распространение опасных инфекций мигрирующими птицами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"