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Россия запросит срочное заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

08:25
  • пятница
  • 18 марта 2022

В распоряжение российской стороны попали новые документы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о снятии запроса голосования по проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине.
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"Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Небензя, соответствующее письмо будет направлено председательству.

Ранее в Минобороны России рассказали, что США и их союзники пытались создать на Украине биологическое оружие против славянского этноса. При этом в Харькове под руководством Вашингтона реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Кроме того, изучалось распространение опасных инфекций мигрирующими птицами.

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