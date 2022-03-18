ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гутерриш высказался о приостановке членства России в турорганизации ООН

08:25
  • пятница
  • 18 марта 2022

Это может создать пагубный прецедент

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не имеет полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН, так как это - специализированный институт, сообщил в беседе с ТАСС представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Альянс цивилизаций ООН осудил царящую в мире русофобию

"Однако, по его мнению, это (возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН - прим.ред.) может создать пагубный прецедент для фунционирования многосторонней системы", - добавил спикер.

Ранее стало известно, что исполнительный совет организации решил провести внеочередную Генассамблею.

Ранее Гутерриш заявил, что считает возможным ядерный конфликт из-за событий на Украине. "Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.