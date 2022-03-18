Гутерриш высказался о приостановке членства России в турорганизации ООН

Это может создать пагубный прецедент

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не имеет полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН, так как это - специализированный институт, сообщил в беседе с ТАСС представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Однако, по его мнению, это (возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН - прим.ред.) может создать пагубный прецедент для фунционирования многосторонней системы", - добавил спикер.

Ранее стало известно, что исполнительный совет организации решил провести внеочередную Генассамблею.

Ранее Гутерриш заявил, что считает возможным ядерный конфликт из-за событий на Украине. "Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного", - сказал он.

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