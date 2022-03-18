В России могут ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Такой пункт содержится в рабочей версии плана первоочередных действий правительства

В России предлагается предоставлять гражданам рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Это следует из рабочей версии плана первоочередных действий правительства по поддержке населения и экономики.

Согласно документу, федеральное правительство может получить право определять особенности предоставления такой рассрочки.

Кроме того, предлагается изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ для граждан и управляющих компаний, а также за нарушение сроков поверки вышедших из срока годности счетчиков.

Предлагаемые меры могут быть утверждены до 28 марта, говорится в рабочей версии плана.

Комментарии от аппарата вице-премьера России Марата Хуснуллина, который курирует в правительстве сферу ЖКХ, и от Министерства строительства и ЖКХ не поступали, пишут "Известия".

Ранее в ходе опроса 43% россиян заявили, что несут слишком большие расходы на оплату услуг ЖКХ. При этом 31% респондентов оценили качество этих услуг как плохое.

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