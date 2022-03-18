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В аварии с 13-летним водителем в США погибли девять человек

09:39
  • пятница
  • 18 марта 2022

Столкновение произошло на высокой скорости

На западе американского штата Техас тринадцатилетний подросток за рулем пикапа врезался в фургон, сообщает NBC.

Уточняется, что на фургоне с соревнования возвращалась команда по гольфу Университета Юго-Запада. Выжить удалось только двум членам команды, они в критическом состоянии, девять человек погибли.

Как рассказал глава национального совета по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг, столкновение произошло на высокой скорости. Ведется расследование происшествия.

По данным правоохранительных органов, вместе с ребенком в пикапе был взрослый мужчина.

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