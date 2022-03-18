В аварии с 13-летним водителем в США погибли девять человек

Столкновение произошло на высокой скорости
На западе американского штата Техас тринадцатилетний подросток за рулем пикапа врезался в фургон, сообщает NBC.
Уточняется, что на фургоне с соревнования возвращалась команда по гольфу Университета Юго-Запада. Выжить удалось только двум членам команды, они в критическом состоянии, девять человек погибли.
Как рассказал глава национального совета по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг, столкновение произошло на высокой скорости. Ведется расследование происшествия.
По данным правоохранительных органов, вместе с ребенком в пикапе был взрослый мужчина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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