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Европейские политики решили номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира

09:32
  • пятница
  • 18 марта 2022

Авторы инициативы просят продлить срок приема заявок

Группа европейских политиков обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой изменить процедуру номинирования кандидатов на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Цель этой просьбы — включить в число претендентов на награду президента Украины Владимира Зеленского.
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Обращение подписали 36 политиков из Нидерландов, Великобритании, Швеции и ряда других европейских государств. Среди подписантов — несколько действующих депутатов Европарламента.

Авторы обращения просят Нобелевский комитет продлить срок приема заявок на номинирование кандидатов на получение Нобелевской премии мира до 31 марта (прием заявок завершился в январе) с тем, чтобы включить в число соискателей Владимира Зеленского и народ Украины.

Подписанты отмечают, что понимают, что это нарушение процедуры, однако называют его оправданным в свете "нынешней беспрецедентной ситуации". Европейские политики, выступившие с этой инициативой сочли своим "демократическим долгом выступить против авторитаризма и в поддержку людей, сражающихся за демократию и свое право на самоуправление".

Обращение опубликовано на сайте под названием "Нобелевскую премию - Украине".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

В марте стартовали переговоры между российской и украинской делегациями по урегулированию ситуации. По словам Зеленского, переговоры идут сложно, однако конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что делегации выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию.

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