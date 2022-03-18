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В Думе предложили на 10 лет закрыть Россию для покинувших ее компаний

09:32
  • пятница
  • 18 марта 2022

При этом предлагается установить крайний срок для изменения решения о работе в России

Иностранным компаниям, решившим прекратить бизнес в России и не изменившим решение до определенного срока, необходимо запретить возвращение на российский рынок на десять лет. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров.
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В обращении к министру экономического развития России Максиму Решетникову парламентарий заявил, что покидающие страну зарубежные компании "погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния".

С учетом этого Федоров предложил установить иностранным компаниям предельный срок для пересмотра своего решения и дать возможность оперативно восстановить свою деятельность в России до 1 мая 2022 года.

В противном случае депутат предлагает ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты, сообщает RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели ряд антироссийских санкций. Иностранные компании начали сворачивать свой бизнес в России.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение усилить надзор за соблюдением закона компаниями, заявившими о приостановке деятельности в России. В Совете Федерации предупредили, что в России могут быть введены меры в отношении зарубежных компаний, которые прекращают свою деятельность на территории страны.

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