Поставщики российских ритейлеров начали отменять скидки и промоакции

Об этом рассказали в ряде торговых сетей

Ряд поставщиков товаров крупных российских ритейлеров отказался от промоакций, предполагающих в том числе скидки для покупателей. Об этом рассказали представители нескольких торговых сетей, действующих в России.

Об отказе поставщиков от промоакций сообщили в X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), "Верный", "Азбука вкуса".

Источник в одной из федеральных торговых сетей сообщил РБК, что промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители. Прежде всего это касается тех, кто зависит от зарубежного сырья. По словам источника, в некоторых товарных категориях российские поставщики отменяют больше акций, чем зарубежные.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, в 2021 году покупатели крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении показатель составил 49,7%. При этом 38% покупателей, опрошенных компанией, заявили, что меняют магазин в поисках более выгодного предложения.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее заявила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами. Она призвала не подогревать искусственный спрос закупками "впрок", поскольку никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"