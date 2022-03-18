ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поставщики российских ритейлеров начали отменять скидки и промоакции

09:40
  • пятница
  • 18 марта 2022

Об этом рассказали в ряде торговых сетей

Ряд поставщиков товаров крупных российских ритейлеров отказался от промоакций, предполагающих в том числе скидки для покупателей. Об этом рассказали представители нескольких торговых сетей, действующих в России.

Минпромторг опроверг риск дефицита бытовой химии и подгузников
Минсельхоз опроверг риск дефицита сладостей

Об отказе поставщиков от промоакций сообщили в X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), "Верный", "Азбука вкуса".

Источник в одной из федеральных торговых сетей сообщил РБК, что промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители. Прежде всего это касается тех, кто зависит от зарубежного сырья. По словам источника, в некоторых товарных категориях российские поставщики отменяют больше акций, чем зарубежные.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, в 2021 году покупатели крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении показатель составил 49,7%. При этом 38% покупателей, опрошенных компанией, заявили, что меняют магазин в поисках более выгодного предложения.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее заявила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами. Она призвала не подогревать искусственный спрос закупками "впрок", поскольку никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.