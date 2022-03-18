Востоковед Лузянин рассказал о позиции КНР в отношении России

Пекин придерживается дружественного, политического нейтралитета

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкционную войну и перспективы укрепления российско-китайского партнёрства. Какую позицию занимает Пекин по отношению к событиям на Украине и вокруг неё? Сколь серьёзному давлению подвергается КНР со стороны США? В какой мере юань мог бы заменить доллар? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор кафедры востоковедения МГИМО, профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Китайский формат в отношении России и вообще происходящих событий формально нейтральный, но это дружественный, политический нейтралитет. Партнерство России и Китая никуда не делось, оно укрепилось и усилилось… Китай не хочет рисковать текущим форматом партнерства с Россией", - сказал эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео.

Китай выступает против антироссийских ограничений, которые ввели США и их союзники. Как заявил официальный представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн, подобные действия не учитывают нормы международного права и дестабилизируют глобальный рынок. Пекин защитит интересы своих компаний и продолжит экономическое сотрудничество с Москвой, отметил Гао Фэн.

Сегодня президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем станет позиция Китая в отношении украинского конфликта. В последнее время Вашингтон оказывает открытое давление на Пекин.

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