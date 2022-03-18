Сербские болельщики напомнили, на какие страны нападали США

Они растянули баннер со списком на матче Лиги Европы

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" решили поддержать Россию и устроили политический перформанс во время матча Лиги Европы.

Они развернули на стадионе в Белграде баннеры, на которых решили показать, кто на самом деле виновен в развязывании военных конфликтов. На плакатах были перечислены все страны, куда США вторглись за последние 72 года.

"Всё что мы говорим - это дайте миру шанс", - скандировали футбольные болельщики. А в заключение исполнили "Катюшу".

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