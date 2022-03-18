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В России вспоминают День воссоединения Крыма с Россией

08:36
  • пятница
  • 18 марта 2022

В регионах пройдут концерты, митинги и автопробеги

Вся  страна празднует День воссоединения Крыма с Россией. Концерты, митинги, автопробеги пройдут во многих регионах, и, конечно, на самом полуострове, где сегодня официальный выходной.

Ровно восемь лет назад в Кремле был подписан межгосударственный договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав нашей страны - они стали новыми субъектами Российской федерации. До этого большинство жителей полуострова на референдуме высказались за историческое возвращение на родину.

За прошедшие годы проделана колоссальная работа: возведены сотни объектов транспортной и социальной инфраструктуры и, конечно, символ воссоединения - Крымский мост. Совсем немного времени осталось до окончания строительства федеральной трассы "Таврида", которая свяжет Керчь и Севастополь. И всё это несмотря на западные  санкции и настоящую блокаду со стороны Киева. Недавно благодаря спецоперации по защите Донбасса на полуостров снова начала поступать вода по Северо-Крымскому каналу, который  8 лет назад перекрыли украинские радикалы.

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