В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют героизм, рискуя своей жизнью

Минобороны рассказало о героизме наших военнослужащих, который они проявляют в ходе спецоперации по защите Донбасса, часто рискуя своей жизнью.

Под непосредственным руководством полковника Дмитрия Маркова была ликвидирована дамба, которую установили украинские националисты на Северо-Крымском канале для водной блокады нашего полуострова. Перед этим инженерная бригада под командованием Маркова обезвредила самодельные взрывные устройства, заложенные противником на гидроузле.

Мужество и отвагу проявил лейтенант Алексей Зотеев во время освобождения населенного пункта от украинских неонацистов . Его огнеметный расчет сумел остановить продвижение вражеской колонны. Российский экипаж уничтожил 10 единиц бронетехники и 40 националистов. Остальные бежали с поля боя.

Самоотверженные действия сержанта Алексея Гапченко позволили нашим войскам продолжить движение в заданный район. Его подразделение обнаружило хорошо замаскированную засаду и вступило в неравный бой, в ходе которого нанесен значительный урон неприятелю. Кроме того, были получены ценные сведения.

Отделение старшего сержанта Родиона Попова рассекретило склад, тщательно охраняемый ВСУ и атаковала его, вызвав панику у противника. Огнем из гранатомета были уничтожены сами националисты и 2 автомобиля. В захваченном складе обнаружено большое количество боеприпасов и вооружения. Сама группа потерь не понесла.

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