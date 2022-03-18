ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:41
  • пятница
  • 18 марта 2022

Они проявляют героизм, рискуя своей жизнью

Минобороны рассказало о героизме наших военнослужащих, который они проявляют в ходе спецоперации по защите Донбасса, часто рискуя своей жизнью.

Под непосредственным руководством полковника Дмитрия Маркова была ликвидирована дамба, которую установили украинские националисты на Северо-Крымском канале для водной блокады нашего полуострова. Перед этим инженерная бригада под командованием Маркова обезвредила самодельные взрывные устройства, заложенные противником на гидроузле.

Мужество и отвагу проявил лейтенант Алексей Зотеев во время освобождения населенного пункта от украинских неонацистов . Его огнеметный расчет сумел остановить продвижение вражеской колонны. Российский экипаж уничтожил 10 единиц бронетехники и 40 националистов. Остальные бежали с поля  боя.

Самоотверженные действия сержанта Алексея Гапченко позволили нашим войскам продолжить движение в заданный район. Его подразделение обнаружило хорошо замаскированную засаду и вступило  в неравный бой, в ходе которого нанесен значительный  урон неприятелю. Кроме того, были получены ценные сведения.

Отделение старшего сержанта Родиона Попова рассекретило склад, тщательно охраняемый ВСУ и атаковала его, вызвав панику у противника. Огнем из гранатомета были уничтожены сами националисты и  2 автомобиля.  В захваченном складе обнаружено большое количество боеприпасов и вооружения. Сама группа потерь не понесла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.