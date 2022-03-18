Небензя рассказал Совбезу ООН о зверствах украинских нацистов

В аэропорту Мариуполя находилась тюрьма-пыточная, заявил постпред России на заседании

Постпреду России при ООН Василию Небензе пришлось в очередной раз по пунктам опровергать фейки о специальной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса. На заседании Совбеза дипломат заявил: кампания по дезинформации набирает обороты.

Теперь Запад и киевский режим обвиняют Москву в инцидентах даже в тех регионах Украины, где наши подразделения не присутствуют. Речь идёт, в первую очередь, о Чернигове. Дипломат отметил, произошедшее там - это следствие бесконтрольной раздачи оружия, о которой объявил Владимир Зеленский. Ложью является и то, что Вооружённые силы России обстреляли театр и роддом в Мариуполе. По словам дипломата, виновные хорошо известны - это украинские националисты. Как известны и их другие преступления, совершенные против жителей Мариуполя, которые еще в 2014 году активно поддержали независимость ДНР.

"Этого украинские нацисты им не забыли. Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего "Азова", а также "Правого сектора" (17 ноября 2014 года Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил её деятельность в России - прим. ред.). В аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя сообщил: Россия временно отменяет голосование по своей резолюции о гуманитарной ситуации на Украине. Причина в том, что Запад оказывает беспрецедентное давление на другие страны и вынуждает их поддержать политизированный аналогичный документ, предложенный Францией и Мексикой. Он носит ярко выраженный антироссийский характер.

Москва намерена запросить срочное заседание Совбеза и обсудить деятельность американских биолабораторий на территории Украины. Накануне новые данные предоставили в нашем Министерстве обороны.

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