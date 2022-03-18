Россиян оставили без нового iPhone

Apple не будет продавать в России устройства с новой презентации

В России не будут продавать новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air, которые показали на весенней презентации Apple. Об этом со ссылкой на источник пишет в пятницу ТАСС.

В других странах продажи стартовали 18 марта.

Вместе с тем полностью с российского рынка Apple не ушла. Магазин приложений AppStore продолжает функционировать, на устройства приходят обновления iOS.

Тем временем iPhone SE третьего поколения уже стали продавать на "Авито". Стоимость варьируется от 70 до 150 тысяч рублей.

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