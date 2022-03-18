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Названы потери ЕС в случае прекращения сотрудничества с Россией

10:02
  • пятница
  • 18 марта 2022

Это сотни миллиардов евро

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал о потерях Евросоюза в случае полного прекращения экономического сотрудничества с Россией.

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"Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка 500 миллиардов евро - ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи", - заметил эксперт (цитата по ТАСС).

В нынешнее непростое время самым разумным будет сохранить накопленный багаж связей, заключил Катырин.

Вместе с тем вице-президент ТПП Владимир Падалко обратил внимание на то, что в прошлом году товарооборот России со странами ЕС вырос на 47% в стоимостном выражении и составил 282 миллиарда долларов.

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