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Российские военные доставили в Харьковскую область около 100 тонн гумпомощи

09:54
  • пятница
  • 18 марта 2022

Партия прибыла из Белгородской области

Российские военные доставили в освобожденные населенные пункты Харьковской области около 100 тонн гуманитарной помощи.

Очередная партия жизненно-необходимого груза прибыла из Белгородской области. Это продуктовые наборы, детское питание, лекарства для больниц. Часть направили в детские дома, остальное раздали нуждающимся жителям. К грузовикам выстроились большие  очереди из людей, которые с нетерпением ждали прибытия этой гумпощи.

- Украина с той стороны ничем не помогает, когда отступали, мосты повзрывали. Остался регион отрезанный, вообще помощь можно ждать только со стороны России, больше ее ждать неоткуда.

- Вообще спасибо, ребята, да не только за гуманитарку!

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