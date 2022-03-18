Российские военные доставили в Харьковскую область около 100 тонн гумпомощи

Российские военные доставили в освобожденные населенные пункты Харьковской области около 100 тонн гуманитарной помощи.

Очередная партия жизненно-необходимого груза прибыла из Белгородской области. Это продуктовые наборы, детское питание, лекарства для больниц. Часть направили в детские дома, остальное раздали нуждающимся жителям. К грузовикам выстроились большие очереди из людей, которые с нетерпением ждали прибытия этой гумпощи.

- Украина с той стороны ничем не помогает, когда отступали, мосты повзрывали. Остался регион отрезанный, вообще помощь можно ждать только со стороны России, больше ее ждать неоткуда.

- Вообще спасибо, ребята, да не только за гуманитарку!