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Россия и Белоруссия сняли все ограничения на перемещение граждан

09:52
  • пятница
  • 18 марта 2022

Гражданам Союзного государства больше не нужно предъявлять ПЦР-тест

Сегодня в полночь Москва сняла все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Они были введены два года назад из-за распространения коронавируса.

С этого дня россияне и белорусы могут беспрепятственно пересекать границу на любых видах транспорта, включая личный. Ранее между странами действовало только авиа- и железнодорожное сообщение. Кроме того, гражданам России и Белоруссии не нужно при поездке предъявлять  ПЦР-тест.

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