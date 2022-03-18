ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу наградил участников спецоперации на Украине

09:53
  • пятница
  • 18 марта 2022

Церемония состоялась в московском госпитале, где бойцы проходят лечение

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим. Церемония состоялась в госпитале имени Мандрыка, где бойцы проходят лечение и реабилитацию. Медалей "За отвагу" удостоены девять человек,  один - Ордена мужества.

Среди награжденных - лейтенант Сергей Козин, который участвовал в захвате стратегически важного объекта ВСУ. Руководя взводом, он вступил в неравный бой с националистами. Несмотря на ранение, самостоятельно покинул подбитую бронемашину и продолжил  руководить подчиненными. В результате сопротивление противника было сломлено.

Медаль "За отвагу" из рук министра обороны получил также командир взвода обслуживания - прапорщик Арсалан Мункуев. Во время эвакуации  подбитых противником боевых машин он наехал  на вражескую противотанковую мину. В результате Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.