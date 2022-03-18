Шойгу наградил участников спецоперации на Украине

Церемония состоялась в московском госпитале, где бойцы проходят лечение

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим. Церемония состоялась в госпитале имени Мандрыка, где бойцы проходят лечение и реабилитацию. Медалей "За отвагу" удостоены девять человек, один - Ордена мужества.

Среди награжденных - лейтенант Сергей Козин, который участвовал в захвате стратегически важного объекта ВСУ. Руководя взводом, он вступил в неравный бой с националистами. Несмотря на ранение, самостоятельно покинул подбитую бронемашину и продолжил руководить подчиненными. В результате сопротивление противника было сломлено.

Медаль "За отвагу" из рук министра обороны получил также командир взвода обслуживания - прапорщик Арсалан Мункуев. Во время эвакуации подбитых противником боевых машин он наехал на вражескую противотанковую мину. В результате Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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