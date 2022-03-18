Психолог рассказала, как бороться с "продуктовой паникой"

Переживать нежеланные перемены помогает умение адаптироваться

Обострение геополитической ситуации и резкое снижение курса рубля к мировым валютам беспокоит многих россиян. Опасаясь роста цен, граждане начинают скупать продукты в больших количествах. Старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова рассказала, как справиться с такой "продуктовой паникой".

Эксперт пояснила, что такое поведение опирается на прежний опыт — собственные воспоминания о 1990-х годах, опыт бабушек и дедушек, которые переживали голод или военное время. Этот травматический опыт был не до конца пережит и не дает увидеть реальность.

Психолог порекомендовала попытаться отделить накопленный опыт от настоящего и осознать, что "один в один уже не будет, как когда-то". Неизвестно, как будет разворачиваться ситуация сейчас, но она не повторит то, что было, подчеркнула Разумова. Главной задачей она назвала постараться себя успокоить и вернуть в реальность.

Переживать нежеланные перемены помогает умение адаптироваться. Многие в сложившейся ситуации цепляются за старое и привычное, а не адаптируются к новым условиям. "Накручивание" себя приобретает характер массового заражения: видя, как кто-то скупает в больших количествах определенный товар, другой человек решает, что он ему тоже срочно нужен, хотя этого товара дома достаточно.

Повлиять на ситуацию и "остановить эту массовую истерию вокруг себя" можно другим способом реагирования, отметила Разумова. Особенно помогает соблюдение привычного распорядка жизни: режим дня, пищевые привычки, значимые отношения, которые являются ресурсом и опорой.

Нужно акцентировать внимание на позитивных вещах, делать то и думать о том, что дает стабильность, цитирует эксперта АГН "Москва".

В столице любой желающий может обратиться в Московскую службу психологической помощи населению. Сделать это можно бесплатно и анонимно, все каналы психологической помощи (горячая линия, чат) работают круглосуточно.

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