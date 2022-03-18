В Аргентине осудили задержку в одобрении "Спутника V"

Центр Гамалеи предоставил все необходимые документы

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти в эфире радиостанции Radio Con Vos осудила задержку Всемирной организации здравоохранения с признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Это препятствие не санитарного характера, оно связано с решением стран не признавать вакцину, эффективность и безопасность которой доказаны. Но люди в этом не виноваты", - сказала она.

По словам министра, власти Аргентины надеялись на признание ВОЗ "Спутника V" в конце февраля.

"Центр имени Гамалеи представил все документы, которые их просили, более 800 документов", - уточнила Виссотти.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"