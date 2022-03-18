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В России резко вырос спрос на антидепрессанты

09:19
  • пятница
  • 18 марта 2022

Объем продаж вырос в три раза

В России резко вырос спрос на антидепрессанты. Объем продаж успокоительных средства с 28 февраля по 6 марта превысил 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

За указанную неделю в российских аптеках было продано более 577 тысяч упаковок антидепрессантов. Показатель превысил прошлогодний в 3 раза. При этом спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем в целом на лекарства.

Кроме того, растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Продажи этих групп лекарств за первую неделю марта увеличились на 88% и 34,7%, пишет газета "Коммерсантъ".

Из-за повышенного спроса на успокоительные в некоторых аптеках уже наблюдается их нехватка, хотя производители уверяют, что не сокращали поставки.

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