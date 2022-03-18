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ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ высокоточным оружием

09:27
  • пятница
  • 18 марта 2022

Применялся беспилотный летательный аппарат "Форпост"

Министерство обороны России сообщило в пятницу утром об уничтожении бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом "Форпост".

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"Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что выполнялось боевое применение вооружения со средних и малых высот.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области. Их позиции были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата.

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