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Жертвами обстрела ВСУ стали четыре мирных жителя Донецка

09:52
  • пятница
  • 18 марта 2022

Утром националисты вели огонь из реактивных установок "Град"

Сегодня жертвами обстрела украинских военных стали четыре мирных жителя Донецка. Кроме того, как сообщает совместный центр по контролю, утром националисты вели огонь из реактивных установок "Град" по  населенным пунктам Пантелеймоновка и Верхнеторецкое. В общей сложности выпущены 10 ракет.

В ЛНР вновь обстрелян поселок Фрунзе. Несколькими днями ранее при атаке националистов там погиб местный житель.

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