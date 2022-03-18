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Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлено

09:47
  • пятница
  • 18 марта 2022

Действие ограничения сохранится до 26 марта

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 26 марта. Об этом рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
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Ведомство напомнило, что полеты временно ограничены в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано применять альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных ресурсах, сообщается на сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России был введен после начала специальной военной операции по защите республик Донбасса. Этот режим несколько раз продлевали, в последний раз — до 20 марта. Остальные воздушные гавани страны, в том числе международные, работают в обычном режиме.

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