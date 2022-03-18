Число эвакуированных из Донбасса и Украины в Россию превысило 300 тысяч

Для беженцев действует свыше 300 пунктов временного размещения

На утро пятницы, 18 марта, количество прибывших в Россию из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины, превысило 300 тысяч человек, передает со ссылкой на силовые структуры ТАСС.

"За минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 15,7 тыс. человек. Общее количество граждан, покинувших ДНР, ЛНР и Украину, составляет более 300 тыс., среди них почти 65 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Донбасса эвакуированы свыше 261 тысячи человек, из Украины - почти 40 тысяч. Люди идут через пункты пропусков Крыма, Курской, Белгородской и Брянской областей.

В 33 регионах России для беженцев действует свыше 300 пунктов временного размещения.

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