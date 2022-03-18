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Собянин представил главные проекты благоустройства в 2022 году на востоке Москвы

09:39
  • пятница
  • 18 марта 2022

Благоустройство позволит создать на востоке Москвы пространства, востребованые жителями

Сергей Собянин представил главные проекты благоустройства в 2022 году на востоке столицы. Новый пост появился в блоге на сайте мэра.

По его словам, продолжится формирование качественного общественного пространства в Новокосино на большой территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку. В прошлом году там проложили дорожки, создали спортивные и детские площадки, привели в порядок пруд, а в этом году будут обустроены удобные пешеходные и велосипедные маршруты.

"Местные жители получат современную спортивно-рекреационную инфраструктуру. Будет благоустроено пространство вблизи социальных объектов, включая МФЦ и отделение Пенсионного фонда. Приведем в порядок территорию школы №2127 на ул. Салтыковская, чтобы у детей появилось больше возможностей для спорта и подвижных игр", - говорится в сообщении.

В районе Вешняки будет благоустроен квартал площадью 32 га в границах ул. Косинская, Вешняковская и Молдагуловой. Еще одно квартальное благоустройство намечено в районе Сокольники. Речь идет о территории между ул. Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической.

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