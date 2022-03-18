Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19

Разработчик не ожидает трудностей с регистрацией

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в назальной форме.

Согласно реестру лекарственных средств Министерства здравоохранения России, заявка разработчика зарегистрирована 18 марта.

Торговое наименование препарата — "Гам-КОВИД-Вак", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Как рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, при отсутствии замечаний к назальной вакцине ее регистрацию и разрешение на гражданский оборот можно будет получить в ближайшее время.

Гинцбург подчеркнул, что в ходе исследований не было выявлено никаких побочных эффектов после применения назальной вакцины. Состав препарата такой же, как у "Гам-КОВИД-Вак" для внутримышечного введения, поэтому "насадку" для вакцины сертифицировать не нужно.

С учетом этого "особо никаких формальных возражений для регистрации не должно быть", цитирует Гинцбурга ТАСС.

В Москве в феврале приступили к клиническому исследованию назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции компании "Генериум". Исследование разработки "Генериума" проводится в шести столичных поликлиниках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"