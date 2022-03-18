Путин предложил переназначить Набиуллину главой Центробанка

Кандидатура внесена на рассмотрение Госдумы

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения председателем Центробанка на следующие пять лет. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказали в нижней палате российского парламента.

Совет Госдумы по представлению думского комитета по финансовому рынку может рассмотреть вопрос переназначения Набиуллиной главой Центробанка в понедельник, 21 марта. Такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с июня 2013 года, сменив в этой должности Сергея Игнатьева. До назначения председателем ЦБ Набиуллина занимала посты помощника президента России, министра экономического развития.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. В Кремле отказывались комментировать тему ее переназначения или выбора нового главы Банка России. Сама Набиуллина также не отвечала на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ.

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