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Путин предложил переназначить Набиуллину главой Центробанка

10:16
  • пятница
  • 18 марта 2022

Кандидатура внесена на рассмотрение Госдумы

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения председателем Центробанка на следующие пять лет. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказали в нижней палате российского парламента.
Набиуллина указала на отсутствие перелома в динамике инфляции

Совет Госдумы по представлению думского комитета по финансовому рынку может рассмотреть вопрос переназначения Набиуллиной главой Центробанка в понедельник, 21 марта. Такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с июня 2013 года, сменив в этой должности Сергея Игнатьева. До назначения председателем ЦБ Набиуллина занимала посты помощника президента России, министра экономического развития.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. В Кремле отказывались комментировать тему ее переназначения или выбора нового главы Банка России. Сама Набиуллина также не отвечала на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ.

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Эльвира Набиуллина
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