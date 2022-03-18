Экспорт российской нефти в Индию вырос в четыре раза

Речь о части партий, от которой отказались в Европе

Как пишет в пятницу газета Financial Times, в марте экспорт российской нефти в Индию, это третий по объему потребитель энергоресурсов в мире, увеличился в четыре раза.

Согласно информации издания, Индия дополнительно закупила несколько партий российской нефти, от которых отказались в Европе из-за ситуации на Украине.

Уточняется, что всего в марте Россия экспортировала в Индию 360 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Индия закупает уже отправленные грузы нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе", - говорят эксперты.

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