Как Крым изменился за 8 лет в составе России

Сбылись мечты поколений - речь в том числе про Крымский мост

Важная дата в истории нашей страны - день воссоединения Крыма с Россией. Ровно восемь лет назад Владимир Путин, руководство республики и мэр Севастополя подписали межгосударственный договор. Но историческое решение приняли сами жители на общенародном референдуме.

Авто- и мотопробег из Симферополя в Севастополь – уже традиция и символ воссоединения России и Крыма. Участники ежегодно собираются со всей страны: вспомнить исторический момент и вновь прочувствовать атмосферу народного единства.

Референдум 2014 года стал реакцией на госпереворот в Киеве и угрозы со стороны новой власти Украины для русскоязычного населения. Полуостров ждала судьба Донбасса, но воссоединение с Россией обеспечило защиту и стабильное будущее.

Эта балетная группа ровесников крымской весны. Почти все родились в 2014 году. Правда, тогда никто и не думал, что девочки смогут бесплатно заниматься у хореографов мирового уровня, не уезжая из родного Севастополя.

"Она в 4 года заявила: "Мама, я хочу заниматься балетом, отдай меня на балет". Поэтому мы с 4 лет в разных студиях", - говорит Ирина Сухачева.

"Мы даже и мечтать не могли, что у нас будет академия. То, что у нас дети будут посещать бесплатные кружки. Дети у нас пошли в новые школы, отстроенные. Много чего изменилось в лучшую сторону, и однозначно мы приняли правильное решение", - сказала Татьяна Музыченко.

Сбываются мечты поколений. Например, Крымский мост и стабильное железнодорожное сообщение с материком. Тысячи километров новых дорог, в том числе первая автомагистраль – "Таврида". Решен вопрос с электроэнергией - построены две новых ТЭЦ и энергомост.

В наказание за выбор крымчан Киев ввел в 2014 году водную блокаду. Все эти годы на полуострове пытались решить проблему. Бурили скважины, строили трубопроводы, чтобы перебрасывать ресурс в засушливые регионы, и вводили графики подачи воды. Но спустя 8 лет в ходе спецоперации российские военнослужащие уничтожили дамбу в Херсонской области, сооруженную украинскими националистами, восстановили работу шлюзов и запустили в Северо-Крымский канал Днепровскую воду. Сейчас она наполняет и оросительные каналы. Так что больше никакой засухи, только новые возможности в сельском хозяйстве.

Сергей Романченко готовится восстанавливать рисовые поля. До 2014 года они приносили хозяйству половину доходов. Но за 8 лет удалось перестроиться. Стали выращивать рапс и подсолнечник, за счет субсидий обновили технику.

"Мы для себя открыли новшество, что в России есть много программ поддержки сельского хозяйства. Мы воспользовались, например, услугами "Росагролизинга" и купили несколько новых импортных тракторов, мы купили три комбайна, которые суммарно стоят 75 миллионов. И, кроме этого, мы 300 гектаров сделали орошение", - рассказал Сергей Романченко, директор сельскохозяйственного предприятия.

Еще более глобальная модернизация - в сфере здравоохранения. И это не только новые многопрофильные республиканские медицинские центры в Ялте и Симферополе, но и адресная помощь. За 8 лет в Крыму построили более 140 ФАПов и амбулаторий.

В сфере туризма – очередной рекорд посещаемости. С 2014 год поток вырос в 2,5 раза. Открываются и новые объекты. На очереди – пещера Таврида.

"Мы делим пространство на две части: подземное и надземное. Поэтому наверху будет создан ландшафтный парк, геологический музей под открытым небом", - рассказал Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского.

18 марта в Крыму – официальный выходной и региональный праздник. В больших городах запланированы концерты и фейерверки, а местные жители, как и 8 лет назад, вывешивают национальный флаги и не устают повторять: "Крым, Россия, Навсегда!"

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.

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