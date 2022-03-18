ВСУ продолжают обстреливать Донбасс

Погибли четыре мирных жителя

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооружённых сил освободила более 90 процентов территории республики. Об этом сегодня заявили в Минобороны. В ДНР за сутки взяли под контроль ещё 4 населённых пункта. Но в Донбассе идут обстрелы со стороны ВСУ. В результате атаки на Донецк погибли четыре мирных жителя.

Попытка националистов захватить головной дозор врасплох провалилась. Ополченцы мгновенно рассредоточились и открыли ответный огонь. Мариуполь, улица за улицей переходит в руки народной милиции.

Колонна беженцев растянулась на несколько километров. Только за один день Мариуполь покинули почти 43 тысячи человек.

"Азов" (организация запрещена в России) расстреливал колонны мирных, пытались выезжать на Володарского, расстреливали автобусы", - рассказывает местный житель.

Националисты, говорят люди, держат в подвалах по 300 человек.

"Украина не давала коридор, не выпускала из города полностью, все заблокированы были, они хотели и дальше нами прикрываться", - говорят жители.

Танки националистов в Мариуполе военные уничтожают точечно. Ударом с беспилотников взорвана бронетехника и склады с боеприпасами.

"В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики, при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины.

В Авдеевке подразделения народной милиции выбивают националистов с городских улиц. В боях за соседнюю Марьинку ликвидированы три американских инструктора. На фото, говорят ополченцы, - капитан Майкл Хоукер и лейтенанты Логан Шрум и Круз Томблин.

Крупный тактических успех на Луганщине. Взят город Рубежное. Над администрацией военные подняли флаг республики. Кроме брошенного оружия, в руки ополченцев попали и эти документы СБУ - тут картотека и списки агентуры.

"В нашем распоряжении оказались электронные носители информации со списками сотрудничавших с СБУ местными жителями, которые писали доносы на своих знакомых и соседей, не разделяющих героизацию нацистских преступников и репрессивную украинизацию", - сообщил официальный представитель Народной милции ДНР Эдуард Басурин.

Такие кадры политики в США и Европе предпочитают не замечать. Ясиноватая: украинские военные обстреляли из минометов детский сад. В комнатах разбита мебель и окна.

Впрочем, горящие дома мирных жителей в Харьковской области тоже, скорее всего, не заинтересуют западных кураторов киевского режима. По станице Казачья Лопань радикалы выпустили десяток снарядов. Погибли 4 человека. Эту показательную акцию нацбаты устроили после того, как мирные жители приняли от российских военных гуманитарную помощь. Но, несмотря на обстрелы карателями, российские военные продолжают доставлять простым украинцам всё необходимое. Еще 100 тонн продовольствия, лекарств и детского питания, привезли в Чугуевский район. Наборы передали и детским домам. Брошенные властью люди сегодня крайне нуждаются в поддержке.

Тимур Абдуллаев, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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