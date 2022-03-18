В Москве наградили военных, пострадавших во время спецоперации на Украине

Скромная церемония прошла в стенах военного госпиталя

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные проявляют мужество и самоотверженность. В Москве министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды бойцам, которые отличились при выполнении боевых задач.

- Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью "За отвагу" прапорщик Мункуев Арсалам Александрович...

Скромная церемония в стенах военного госпиталя. И те, кто совершил подвиг. Высокие награды вручает министр обороны. Медали "За отвагу", орден Мужества и даже Золотая звезда Героя. О личных заслугах бойцы говорят по-военному – просто и коротко. И всегда добавляют: "Мы".

"Заняли круговую оборону – взводом в составе роты. Оборона была занята, противник был отбит", - заявил гвардии лейтенант Сергей Козин.

С риском для жизни российские военные освобождают от националистов всё новые населённые пункты. Среди тех, кто достоит награды, – лейтенант Алексей Зотеев. На подступах к городу его расчет был внезапно атакован. Но под огнём противника сумел остановить продвижение вражеской колонны, уничтожив десять единиц бронетехники и обратив нападавших в бегство. В хорошо замаскированную засаду попало отделение сержанта Алексея Гапченко. Благодаря умелым действиям командира и мужеству бойцов, неравный бой с превосходящими силами противника завершился победой российских военных. 13 неонацистов взяты в плен и сообщили ценные сведения. Хорошо замаскированный склад боеприпасов и вооружения, тщательно охраняемый ВСУ, обнаружило отделение старшего сержанта Родиона Попова. И внезапной успешной атакой вызвало панику в рядах противника. А жители Крыма обязаны возможности снова получать воду со стороны Украины инженерной бригаде под руководством полковника Дмитрия Маркова. Военные предотвратили диверсию на Северо-Крымском канале: нашли и обезвредили взрывные устройства, заложенные на гидроузле. И ликвидировали дамбу, возведённую для блокады полуострова.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"