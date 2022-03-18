США поймали на лжи о спецоперации России на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала Совбезу фейк про обстрел 43 госпиталей

США и Запад подливают бензин в огонь украинского конфликта, поставляя Киеву новое вооружение. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза ему в очередной раз пришлось опровергать фейки о специальной военной операции по защите Донбасса. Москву обвиняют в инцидентах даже в тех городах, где не присутствуют российские военные.

Вопросы гуманитарного характера, которые изначально и поднимала Россия на этом заседании Совбеза ООН, оказались, по сути, на задворках беседы. Без вплетения политики даже туда, где она не требуется, Соединённые Штаты уже не могут.

"Мы только что услышали от генерального директора Всемирной организации здравоохранения, что 43 госпиталя были атакованы русскими!" – заявила Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН.

Только вот эта информация, озвученная гробовым голосом, - неправда.

"Я хочу обратить внимание, что генеральный директор ВОЗ - спросите у него - этих слов не говорил!" – сообщил Василий Небензя, постпред России при ООН.

Но кому нужны факты, если и без них кампания по дезинформации успешно набирает обороты. Киевский режим и его союзники пошли дальше и обвиняют Москву в инцидентах даже в тех городах, где наших подразделений нет. Речь о расстреле очереди в Чернигове. В Минобороны официально опровергли наличие в городе российских военных. В качестве примера откровенной подмены понятий Небензя приводит и ситуацию вокруг Мариуполя, жители которого ещё в 2014 году активно поддержали независимость ДНР.

"Этого украинские нацисты им не забыли. Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего "Азова", а также "Правого сектора" (экстремистская организация запрещена в России – прим. ред.). В аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами. Так что я не знаю, кто войдёт в книгу рекордов Гиннеса по цинизму, но я точно знаю, кто войдёт по рекордам фейков за одно заседание Совбеза", - заявил Небензя.

Запад во главе с Соединёнными Штатами агрессивно вынуждает представителей других стран поддерживать выбранную антироссийскую риторику. На этом акцентируют внимание наши дипломаты. Голосование по резолюции о гуманитарной катастрофе на Украине временно приостановлено. Впрочем, Москва намерена и сегодня созвать экстренное заседание Совбеза, чтобы в очередной раз обсудить деятельность американских биолабораторий. И запросить у Соединённых Штатов ответ. Этого требуют и сотрудники российского посольства в Вашингтоне: "Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идёт речь, если за всеми работами стоит Пентагон".

О том, что вмешательство Соединённых Штатов в дела Украины гораздо обширнее, чем можно себе представить, говорит множество факторов. И дело сейчас не только в факте наличия биолабораторий. Американские СМИ вместо объективного освещения картины происходящего специально заостряют внимание публики на тех моментах, которые выгодны Вашингтону.

"Когда говорят об Украине - там будто нет места честности. Это касается информации о батальоне "Азов", который финансируется США и НАТО. В интернете можно найти их фотографии с флагом НАТО и свастикой. И Белый дом хочет, чтобы вы поверили в то, что это небольшое количество войск, но это не так! Батальон "Азов" убивал на востоке Украины! Мы просто не хотим это признавать! Вот почему Крым проголосовал за независимость! И захотел быть с Россией!" – говорит военный корреспондент Лара Логан.

Вот и сербские болельщики решили напомнить Западу, кто на самом деле являлся агрессором в большинстве мировых кризисов. Во время матча одной четвёртой финала Лиги Европы фанаты футбольного клуба "Црвена Звезда" развернули на трибуне баннер, где перечислили все страны, куда Соединённые Штаты вторглись за последние 72 года.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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