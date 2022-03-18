ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запустили образовательную программу "Я в деле"

11:58
  • пятница
  • 18 марта 2022

Во время обучения студенты и школьники создадут проекты стартапов

Основы предпринимательства для российских студентов и школьников. По всей стране запущена уникальная образовательная программа "Я в деле".

К ней уже присоединились более пяти тысяч человек из разных регионов. Это талантливые подростки, которые в будущем хотели бы попробовать свои силы в бизнесе. Во время обучения они создадут проекты стартапов. Программа рассчитана на два месяца.

"Предпринимательская компетенция, навыки, умение самим строить свою жизнь, делать свое дело – это очень востребованная вещь. Новая ситуация, связанная с тем, какие санкции Запад обрушил на Россию, создали ещё большую потребность в том, чтобы научить людей предпринимательству", - заявил Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
Алексей Нечаев
Алексей Нечаев
Участники образовательной программы
Участники образовательной программы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.