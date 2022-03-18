В России запустили образовательную программу "Я в деле"

Во время обучения студенты и школьники создадут проекты стартапов

Основы предпринимательства для российских студентов и школьников. По всей стране запущена уникальная образовательная программа "Я в деле".

К ней уже присоединились более пяти тысяч человек из разных регионов. Это талантливые подростки, которые в будущем хотели бы попробовать свои силы в бизнесе. Во время обучения они создадут проекты стартапов. Программа рассчитана на два месяца.

"Предпринимательская компетенция, навыки, умение самим строить свою жизнь, делать свое дело – это очень востребованная вещь. Новая ситуация, связанная с тем, какие санкции Запад обрушил на Россию, создали ещё большую потребность в том, чтобы научить людей предпринимательству", - заявил Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

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