В Волгограде задержали фургон с львятами, пумой и обезьяной

Их нелегально перевозили в Карачаево-Черкесию

Два львёнка, пума, обезьяна и редкая птица. Такой экзотический груз обнаружили сотрудники ДПС в одном из автомобилей в Волгограде. Целый зоопарк перевозили в ужасных условиях и без сопроводительных документов. Помимо животных, в кузове обнаружили и коробки сомнительного происхождения.

Досмотр автомобиля волгоградские полицейские запомнят надолго. Груз оказался живым, а рейс, нет, не полосатым, но очень экзотическим. Два крошечных львёнка, жалобно мяукая, пытаются выбраться из узких клеток. Видно, что в заточении давно, поскольку и нос, и лоб сильно расцарапаны.

Водитель - 34-летний житель Карачаево-Черкесии - на все вопросы отвечает спокойно, будто ничего особенного не произошло.

- А где вы их взяли?

- В городе Самара. В зоопарке передвижном.

- А куда вы везли? - В Карачаево-Черкесию, в зоопарк.

- А документы есть у вас на перевозимый груз?

- Ну, как я понимаю, почтой отправили документы. А на данный момент у меня нет.

Из холодного фургона львят достают со всей осторожностью. Правда, в переноски они заходить наотрез отказываются - так хочется на волю. Первый осмотр, обработка ран и знакомство с ветеринарами.

- Ничего страшного.

- Сколько примерно им?

- Три месяца.

Когда фургон с живым грузом доставили в центр кинологической службы, пришлось задействовать весь личный состав. Кроме львят в автомобиле оказались напуганные пума, зелёная мартышка и диковинная птица.

Специалисты говорят: возможно, веероносный венценосный голубь родом из Новой Гвинеи. Следствию предстоит выяснить целый ряд вопросов. Как он попал в Самару? Почему и куда его в составе интернациональной команды без каких-либо документов везли в нечеловеческих условиях? А, главное, что это за зоопарк, которому понадобились еще и четыре тысячи рогов? Предположительно, сайгаков.

Аппетит у горе-путешественников отличный. Сотрудникам кинологического центра пришлось подробно изучить особенности питания обитателей далёких стран. И пусть они здесь временно, ни с рационом, ни с душевным приёмом на волгоградской земле проблем точно не будет.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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