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На юг России обрушились сильные снегопады

12:05
  • пятница
  • 18 марта 2022

В Сочи пять самолетов ушли на запасной аэродром

Сильные снегопады обрушились на юг страны. В Сочи на дорогах - заносы и гололедица. Из-за плохой видимости пять самолётов ушли на запасной аэродром. В городе ограничено движение автобусов на некоторых маршрутах. Стихия стала причиной и массового ДТП.

Накануне на одной из трасс столкнулись более десяти машин. Коммунальщики трудятся в усиленном режиме. Задействовано свыше 130 единиц спецтехники. Работы по расчистке велись даже ночью.

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